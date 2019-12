Rossana Kluivert stapt naar rechter om ‘naam te zuiveren’

De uitzending van Opgelicht?! over het Dog Rescue Center van Rossana Kluivert gaat nog een staartje krijgen. De vrouw van Patrick Kluivert heeft namelijk besloten om een kort geding aan te spannen tegen het Avrotros-programma.

”Avrotros wil niet vrijwillig rectificeren en dus wij zijn genoodzaakt om deze stap te zetten”, zo laat Rossana’s advocaat, Royce de Vries, aan het AD weten.

“Waslijst aan fouten en onwaarheden”

Volgens Royce de Vries is er voor aan de uitzending meerdere keren contact geweest met de makers van het programma. “We hebben diverse keren aangegeven graag te willen reageren op de beschuldigingen, maar dan live in de uitzending. Daar zijn ze niet op ingegaan, waarschijnlijk omdat ze dat te spannend vonden. Toen hebben we een schriftelijke verklaring aan ze overhandigd, maar die hebben ze niet in de uitzending laten zien. Er is een enorme waslijst aan fouten en onwaarheden die in de uitzending zijn te vinden, en we hebben correspondentie dat Opgelicht!? allesbehalve integer en journalistiek verantwoord heeft gehandeld. We zijn ervan overtuigd dat een rechter dat ook zal inzien.”

Financiële gevolgen

Het beeld dat in de uitzending werd geschetst over het Dog Rescue Center Curaçao zou volgens De Vries grote financiële gevolgen hebben voor de stichting. “Die was voor ons uiteraard zeer schadelijk. Mensen zijn waarschijnlijk erg geschrokken en dat heeft grote gevolgen voor donaties en de goede naam van de stichting. De feiten liggen echter heel anders. De stichting is bonafide en verricht goed werk. Wij zullen er alles aan doen om dat beeld te herstellen.”

Voor Rossana is een gang naar de rechter de enige manier om haar naam te zuiveren en de uitzending aan te laten passen of offline te laten halen. Het kort geding dient op 15 januari.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP