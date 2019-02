Rode oortjes: Rotterdams dorp in de ban van wel héél schuine Valentijnskaarten

Valentijnsdag staat voor de deur, en dat heeft een stel lolbroeken in het Rotterdamse dorp Rozenburg aangezet tot een opmerkelijke actie.

Bij maar liefst 200 bewoners zijn er nu al Valentijnskaarten bezorgd van een anonieme afzender. En die zijn niet lief of romantisch, maar hartstikke vunzig.

Advertentie

Trio

“Hé tijger, wat denk je van een trio?”, “Wil je me nu?”, “Ik wacht op je, 14 februari om 20.00 uur, kom je naakt?” en “Ik kleed je uit met mijn ogen” zijn nog subtiele voorbeelden van de teksten die erin geschreven staan. Zowel aan mannen als aan vrouwen, blijkt uit de reacties als bewoonster Cher Koa haar ontvangen kaart op Facebook plaatst.

Politie

Aangezien de handschriften verschillen, weten de bewoners vrijwel zeker dat het hier om een groepje gaat. Maar waar de een er wel om kan lachen, voelt de ander zich er hoogst ongemakkelijk en bang door. Cher denkt er zelfs aan om aangifte te doen, vertelt ze aan het AD. Maar dat is moeilijk, erkent ze: “Wat moet je tegen de politie zeggen? Ik heb een Valentijnskaartje ontvangen met een lelijke tekst erop. De politie ziet je aankomen.”

Koppen bij elkaar

Onder Chers Facebookbericht wordt er druk gespeculeerd over de afzenders. Als ze de koppen bij elkaar steken, zit er misschien wél een aangifte in. Maar of er een straf is voor het rondsturen van vunzige Valentijnskaarten, is nog de vraag. Mocht je het handschrift herkennen of een tip aan de ontvangers hebben: laat het vooral weten.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook, AD. Beeld: ANP