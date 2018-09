Rotterdammer Ivo is op zoek naar zijn 1000 halfbroers en -zussen

De 34-jarige Ivo van Halen kreeg vijf jaar geleden van zijn ouders te horen dat hij is verwerkt door een zaaddonor. Het bleek het begin van een lange zoektocht naar zijn vele halfbroers en – zussen.

Nadat zijn ouders hun geheim opbiechtten, werd Ivo al snel nieuwsgierig: wie zou zijn biologische vader zijn? En: waren er ook halfbroers en -zussen? Omdat de donorkliniek de identiteit van de zaaddonor niet kenbaar kon maken, meldde Ivo zich bij een bedrijf dat middels DNA-onderzoek familieleden samenbrengt als ze beiden in de databank van het bedrijf staan.

Belangrijk

Ivo vond al snel zijn biologische vader én 42 halfbroers- en zussen via de test, vertelt hij in een interview met The Times. Later liep dat aantal op naar bijna zestig. Voordat hij de grote stap zou nemen om zijn verwekker te ontmoeten, legde hij contact met een aantal van zijn halfbroers en – zussen. “Sommigen kenden elkaar al vóór ze wisten dat ze familie waren en hadden al bijna een afspraakje gemaakt. Dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is om te weten wie je halfbroers en -zussen zijn.”

Zoektocht

De biologische vader van Ivo heeft in een periode van drie jaar ontzettend vaak sperma gedoneerd en zou volgens een schatting zo’n duizend kinderen verwekt moeten hebben, wat hem één van de meest vruchtbare donoren ooit maakt. Omdat de kliniek sperma verstrekte in heel Europa, denkt Ivo dat de kans groot is dat er ook veel broers en zussen in het Verenigd Koninkrijk rondlopen. De Rotterdammer laat zijn DNA daarom nu ook bij een Britse DNA-bank testen.

