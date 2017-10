In het kader van Wereld Armoededag deelde PowNed afgelopen maandag een video van de Rotterdamse Anita Mulder, die van slechts 45 euro per week moet rondkomen. In de video is onder andere te zien hoe de vrouw eten van de voedselbank in de vuilnisbak kiepert.

Het duurde niet lang voordat de boze reacties binnenstroomden. Mensen vonden het belachelijk dat iemand die in armoede leeft, zich zo gedraagt. In RTL Late Night deed Anita gisteravond haar verhaal.

Verlepte groenten

In de bewuste video van PowNed is te zien hoe Anita vertelt dat ze van 45 euro per week moet rondkomen. Daarvan moet ze ook haar drie honden onderhouden en sigaretten kopen. Werken kan ze niet, omdat ze naar eigen zeggen ‘aan zichzelf moet werken’. In één van de scenes is te zien hoe ze groenten weggooit die ze van de voedselbank heeft gekregen, omdat ze ‘verlept’ zijn.

‘’Dom geweest’’

In RTL Late Night vertelde Anita gisteravond dat ze spijt heeft van het filmpje. ‘’Ik ben dom geweest om hier aan mee te werken. Ik wilde armoede niet zo neerzetten.’’ Volgens haar zou ze gemanipuleerd zijn, waardoor er een verkeerd beeld van haar is neergezet. PowNed ontkent dit.

Bekijk hier de bewuste video:



Bron: AD.nl. Beeld: Facebook