Een Rotterdamse juf heeft een boekje opengedaan over de verschrikkelijke pesterijen waar ze als leerkracht in het speciaal onderwijs mee te maken heeft. In een openhartige column schrijft de vrouw over haar worstelingen. “Ik word dagelijks kankerjuf genoemd en dood gewenst”, schrijft ze.

Bianca van der Meer uit het Rotterdamse Vlaardingen vertelt dat ze dagelijks gebukt gaat onder doodswensen, pesterijen en geweld in de klas. En dat gaat haar niet in de koude kleren zitten.

Column

“Nee, het stormt niet. In elk geval niet buiten. Ik voorkom dat er stoelen door de klas gaan. Ik los scheldpartijen op. Ik voorkom dat Alfred en Mohamed elkaar het ziekenhuis in trappen’, begint Bianca haar column in de krant Groot Vlaardingen. “Ik moet vooral doodgaan. Bij voorkeur zo snel mogelijk. Als het even kan dan ook graag aan kanker. Ik slik. Ik tel. Ik ga door.”

Verandering

In haar column schrijft Bianca hoe het is om als leerkracht in het speciaal onderwijs te werken. Ze hoopt dat er binnenkort iets gaat veranderen, want de druk die ze ervaart is té groot. “Een extra paar handen en ogen in de klas om mij te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat ‘mijn‘ jongens en meisjes de aandacht krijgen die zo hard nodig is”, schrijft ze.

Onverdeelde aandacht

Bianca vervolgt: “Mijn onverdeelde aandacht en tijd om hen te leren dat iemand een ‘kankerjuf‘ noemen niet netjes is. Niet alleen voor mijzelf, maar ook om hen klaar te stomen voor de grote wereld die hen anders op een andere manier zal leren dat hun gedrag onhandig is”, besluit de Rotterdamse juf.

Bron: AD. Beeld: iStock