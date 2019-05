Rouwchauffeur is gebrek aan fatsoen beu en maakt een sterk statement

Jean werkt als rouwchauffeur en overledenenverzorger. Hij doet er alles aan om dat proces voor de nabestaanden zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat wordt hem niet altijd even makkelijk gemaakt.

Het komt weleens voor dat Jean met zijn rouwbus een straat blokkeert om zo dicht mogelijk bij de nabestaanden te komen. “Mensen moeten begrijpen dat wij een rouwbus rijden en dat wij ten alle tijden zullen proberen om een straat vrij te houden zodat het overige verkeer het liefste geen last van ons ondervindt. Echter is dit niet altijd mogelijk”, schrijft Jean.

Toeteren

Het gevolgd: luid getoeter en geschreeuw. “Ik hoop dat het overbodig is wat ik nu ga zeggen, maar wij kunnen moeilijk om de hoek ergens parkeren en met de brancard of uitvaartkist door de straat gaan wandelen naar het woonhuis. Wat ik nu al met enige regelmaat de laatste tijd meemaak in mijn werk is dat terwijl wij bezig zijn om een overledene klaar te maken voor het transport, er buiten in de straat 1 of meerdere personen achter onze rouwauto staan en gewoon ongegeneerd toeteren in de hoop dat wij de weg vrijmaken.”

Fatsoen

Begrijpelijkerwijs is dat voor de familie ook ontzettend frustrerend. Jean maakt situaties mee waarin ook de familieleden zo kwaad worden dat hij ze tegen moet houden. Hij doet er dan alles aan ze tegen te houden om escalatie te voorkomen, maar snapt hun reactie. Daarom heeft hij een belangrijk verzoek aan iedereen die ooit achter een rouwbus staat die de straat blokkeert. “Heb je dan niet het fatsoen van je ouders meegekregen om gewoon je auto in z’n achteruit te zetten en heel stilletjes een omweg te maken van maximaal 2 minuten? Dan kan familie waar wij bezig zijn gewoon in alle rust zich voorbereiden op het vertrek van hun dierbare.”

Nieuwsgierige buren

En nu hij toch bezig is, heeft hij meteen nog een verzoek. Jean stuit namelijk meer dan eens op nieuwsgierige buren die hem vragen wie er dood is. “Wij kunnen, willen en gaan niet vertellen wie er overleden is uit het oogpunt van de privacy van de mensen. Als je namelijk zo’n goede band had met de overledene, was je al op de hoogte geweest van zijn overlijden voordat wij arriveerden.”

Hij vindt het gênant hoe buren soms met hun neus tegen het raam gedrukt staan. “Alsof ze in een aflevering van Ik vertrek zitten. Het voelt niet goed voor de mensen die in hun verdriet zitten op zo’n kwetsbaar moment.”

Jeans oproep heeft veel mensen geraakt. Inmiddels is zijn Facebookbericht al meer dan 4000 keer gedeeld.

Bron: Facebook. Beeld: iStock, Facebook