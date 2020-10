De liefde voor een huisdier kan enorm zijn, net als het verdriet als die geliefde huisgenoot overlijdt. Daarom staan we op Dierendag niet alleen stil bij de vreugde die de huisdieren om ons heen ons brengen, maar ook bij onze (lang) verloren maatjes.

Lezeres Irene Boskma (37) verloor in april haar poes Belle. In dit eerbetoon schrijft ze over deze onwerkelijke gebeurtenis.

“Belle was voor mij misschien wel meer dan een kat. Wij wisten precies wat we aan elkaar hadden. Zo wist ik de laatste jaren dat als ze zacht gromde, ze opgetild wilde worden omdat ze zelf niet meer zo goed kon springen. We hadden veertien jaar lang dagelijks onze momentjes samen en ze liep de hele dag achter me aan. Ze kwam me troosten als ik verdrietig was en ik voelde het aan als ze zich niet lekker voelde.”

‘Ik voelde alle kracht uit haar vloeien’

“Haar zien aftakelen vond ik lastig, maar het moeilijkste was het moment dat ze overleed en ik alle kracht uit haar voelde vloeien. Ze laat een leegte achter nu ze er niet meer is. Dat zegt wel iets over hoe bijzonder onze band was. Gelukkig kan ik ook met een glimlach aan haar terugdenken en ben ik blij dat ze zo lang in mijn leven is geweest.”

Als herinnering aan Belle heeft heeft Irene onlangs een tatoeage laten zetten.

Een eerbetoon van onze lezeressen

Het zware lijf van je hond dat door de kamer scharrelt om onder de tafel te gaan liggen, het ritme van de pootjes van je kat wanneer die over de vensterbank loopt, of het krassen van de nagels over de kooi van je cavia: we houden ondanks het verlies vaak mooie herinneringen over aan onze huisdieren. Heb jij ook een mooie, levendige herinnering aan jouw verloren maatje? We lezen graag ook jullie eerbetoon. Deel je verhaal, foto en verdriet met Libelle.

Soms is rouwen best ingewikkeld. Want hoe lang duurt het verdriet eigenlijk? Wordt het ooit anders? Vragen waar onze rouwdeskundige Daan Westerink het antwoord op weet. In deze aflevering legt ze uit hoe lang een rouwproces ongeveer kan duren:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.