Rouwende moeder krijgt hartverwarmend briefje van steward

Tricia Belstra voelde zich allesbehalve goed toen ze onlangs terug naar huis vloog om haar zoon te begraven. Een steward die langs kwam met drankjes merkte dit op en vroeg haar wat er aan de hand was. Toen Tricia over de dood van haar zoon vertelde, deed de steward er vervolgens alles aan om haar vlucht zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Maar het was vooral iets wat hij ná de vlucht deed, wat diepe indruk op Tricia maakte.

Ontroerd

”Terwijl ik vliegtuig verliet stopte de steward me een servet toe en betuigde hij mij zijn medeleven. Ik bedankte hem en wandelde verder”, zo schrijft Tricia op Facebook. Toen ze even later de servet openvouwde, zag ze dat de steward er iets op had geschreven. Tricia was diep ontroerd door zijn lieve woorden.

Rouwproces

”In 2004 verloor mijn familie mijn oudere broer. Hoewel dit nog steeds ontzettend moeilijk voor mij is, kan ik mij niet voorstellen welke pijn jij als moeder moet voelen. Ik heb het rouwproces van mijn moeder met eigen ogen kunnen volgen, en het is een proces dat nooit zal stoppen,” schreef de steward.

”Verspil je tijd niet”

”Mijn moeder worstelde enorm met de pijn en was op zoek naar manieren om deze te verminderen. Ze weet echter nu dat de pijn nauwelijks vermindert. Verspil daarom alsjeblieft niet al je energie aan dezelfde strijd. Probeer in plaats daarvan mogelijkheden te vinden om plezier te beleven. Bezoek familie, haal oude banden opnieuw aan en reis.”

”Sterker persoon”

De steward eindigde de brief met de woorden: ”Ik zal aan je blijven denken en me afvragen hoe het met je gaat en wat je allemaal doet. Je zult hier als een sterker persoon uitkomen en ik zal al die tijd in je blijven geloven.”

Bron: Newshub. Beeld: iStock/Facebook