Rowan valt 20 kilo af door een abonnement op de Efteling

De meeste mensen gaan naar de sportschool als ze wat willen afvallen. Of volgen een dieet. Maar Rowan Peeters niet.

De 17-jarige jongen bedacht iets heel anders: hij nam een abonnement op de Efteling. Om af te vallen.

Leuk dagje

De tiener woog op zijn ‘zwaarste moment’ zo’n 86 kilo. “Ik ben niet heel groot en mensen hadden me al aangesproken dat ik wel wat dik werd. Mijn truien en broeken zaten ook veel te strak.” Hij besloot dat het tijd werd om er iets aan te doen. En omdat hij sporten saai vindt maar wél wil bewegen, gaat hij nu elke week naar de Efteling. “Dat kost me 180 euro per jaar, goedkoper dan de sportschool, en ik wilde het heel graag.”

Zo vaak als hij kan

Hij sprak met zichzelf af dat hij altijd op de fiets naar het pretpark gaat. Hij woont in Best en dat is dus 35 kilometer héén fietsen en 35 kilometer terug. En ook in het park zelf loop je de hele dag van hot naar her. Maar hij houdt het vol. En is inmiddels al 20 kilo lichter. “Mijn moeder verklaarde me eerst voor gek. Ik ga zo’n één of twee keer per week naar de Efteling. Het lukt me niet elk weekend, maar als ik tijd heb ga ik.” Zelf noemt ‘ie het: #Eftelfietsen.

Toen en nu:

