Roxeanne Hazes kan élk moment bevallen: "Dit warme weer is geen pretje"

Zangeres Roxeanne Hazes is hoogzwanger en kan elk moment bevallen van haar eerste kindje. Ze vertelt eerlijk hoe het met haar gaat, zo vlak voor de bevalling.

Het valt haar niet mee, die zwangerschap.

Roxeanne: “Dit warme weer, zo vlak voor je bevalling is voor de zwangeren onder ons helemaal geen pretje. Zeker niet wanneer je, net als ik, zo’n 20 kg aan bent gekomen, mega veel vocht vasthoudt en overal pijn hebt. Op dit soort dagen heb ik allesbehalve zin om me nog enigszins ‘mooi’ te maken, doormiddel van make-up. En zoals vele hormonale zwangeren zullen herkennen: Je voelt je soms echt even heel erg lelijk.”

Gelukkig kon ze bij haar hartsvriendin terecht, die haar wenkbrauwen even onder de loep heeft genomen. Nou Roxeanne, je ziet er nog altijd prachtig uit.

🐆 Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️DOCHTER DRE⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 12 Jun 2018 om 5:49 (PDT)

De zwangere Roxeanne met haar vriend Erik:

