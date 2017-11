Roxeanne Hazes draagt héél comfortabel pak op het podium

Roxeanne Hazes kan op Instagram heerlijk eerlijk zijn.

Zo deelt ze een kiekje waarop te zien is hoe ze een roze onesie draagt. Gewoon, omdat je ook op Instagram je niet altijd anders hoeft voor te doen dan je bent.

Ruzie

“Tijdens het repeteren voel ik me altijd het meest sexy”, grapt de dochter van wijlen André Hazes. Ze is het oudste kind van de bekende volkszanger. Haar jongere broertje, André, spreekt ze niet meer. Zo heeft ze nog altijd haar neefje niet gezien. “Ik vind het jammer, dat wel. Voor mij helpt het dat ik nu zo gelukkig ben met Erik. De slechte dingen komen niet meer in mijn aura”.

Of ze het ooit nog bijleggen, weet ze niet. “Mama heeft een paar keer geprobeerd te bellen, maar hij hing op. Ik ga me niet meer gek laten maken, ook niet door mijn broertje.”

Tijdens het repeteren voel ik me altijd het meest sexy wel. 🙂 #inmijnbloedtour Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️Dochter Dre⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 4 Nov 2017 om 4:23 PDT

Bron & Beeld: Instagram