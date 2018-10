Roxeanne over verwaterd contact met André: 'Mijn deur staat altijd voor hem open"

Roxeanne Hazes heeft al lange tijd geen contact meer met haar jongere broertje, André Hazes. Daar heeft ze nog altijd verdriet van.

Ook nu ze moeder is, valt het verwaterde contact met haar broer haar niet mee. Ze vertelt er open over in ‘Van der Vorst ziet sterren’.

“Ik kan wel oprecht zeggen dat wij een hoop hebben meegemaakt samen”, zegt Roxeanne tegen presentator Peter. “En dat ik ook wel op heel veel momenten een broertje heb gemist, en een vriend. Ik heb dat ook wel eens laten weten, in het begin.” Ze geeft toe dat ze fout heeft gezeten, in het verleden. “De fout die ik destijds gemaakt heb, is dat ik voor 100% achter mijn moeder ben gaan staan. Als ik er nu over nadenk dan zijn er dingen waar ik mij niet mee had hoeven bemoeien als zus zijnde. En langzamerhand zijn er een hoop dingen gebeurd waardoor dat nog erger werd, en waardoor je elkaar pijn gaat doen.”

Haar moeder heeft wel weer contact met André en dat gunt ze haar van harte. Ze is blij dat ze daar niet tussen staat. Toch blijft ze hoop houden voor de toekomst. “Het komt wanneer het komt, mijn deur staat altijd voor Dré open. Ik hoop ook dat hij dat weet.”

Roxeanne en haar zoontje Fender:

Van Der Vorst Ziet Sterren is elke woensdag op 21:30 te zien bij RTL4.

Bron: RTL. Beeld: ANP