Roxeanne en Erik zijn 3,5 jaar samen en vieren dat met dít lieve kiekje

Roxeanne Hazes is nog altijd tot over haar oren verliefd op haar vriend Erik Zwennes. Op Instagram laat ze weten hoeveel hij voor haar betekent.

“3,5 jaar geleden kwam jij in mijn leven… Sindsdien zijn we onafscheidelijk en werken we keihard aan ons bedrijf ‘Dochter Dre'”, schrijft de zangeres bij een kiekje waarop ze Erik een dikke zoen geeft.

Advertentie

Oneindig

“Ik kan vallen, omdat jij me altijd helpt opstaan. Mijn liefde voor jou is oneindig en ik ben trots op jou, mijn bestie, mijn verloofde, mijn manager”, gaat ze verder. Roxeanne en Erik leerden elkaar kennen via Top Notch, het platenlabel waar de zangeres een contract heeft en Erik werkt.

Liefdevolle toekomst

“Gisteren werd nog eens duidelijk hoe hard wij werken aan een gezonde, liefdevolle toekomst. En daar ben ik dankbaar voor. Samen kunnen we alles, E. Wij! Voor altijd!” De tortelduifjes hebben hun liefde bezegeld met een kindje. Op 10 juli 2018 kreeg is hun zoontje Fender geboren.

Dit bericht bekijken op Instagram WE DID IT! ❤️ Een bericht gedeeld door Erik Zwennes (@erikzwennes) op 11 Okt 2019 om 3:06 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 🌍 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 2 Sep 2019 om 7:04 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP