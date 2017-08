Roxeanne Hazes werd geslagen door haar ex-vriend

Roxeanne Hazes is helemaal in de wolken met haar verloofde Erik Zwennes, maar in een interview met Volkskrant Magazine onthult de dochter van André Hazes dat ze niet altijd zo gelukkig is geweest in de liefde. “Ik ben pas 24, maar ik heb nare ex-vriendjes gehad.”

De zangeres vertelt dat ze op haar zestiende een relatie had met een oudere jongen. “Hij was agressief, ik kreeg klappen van hem. Destijds heb ik me er erg voor geschaamd.” Ook werd ze mentaal mishandeld. “Ik werd altijd dik genoemd. Ook door mijn ex-vriend. Als ik wat zat te eten, lachte hij me uit.”

Blauwe plekken

Moeder Rachel had in de gaten dat er iets niet pluis was. “Mijn moeder zei op een gegeven moment: ‘Kleed jij je maar eens uit, want je slaapt ineens in een pyjama en zo ken ik mijn dochter niet.’ Mijn benen zaten vol blauwe plekken.” Vanzelfsprekend verbood Rachel haar dochter om deze jongen nog te zien, maar Roxeanne verbrak het contact niet meteen. Het duurde maanden voordat ze besefte dat ze beter verdiende.

Verwerken

Roxeanne heeft deze gebeurtenissen verwerkt in de liedjes die ze schreef voor haar nieuwe album In mijn bloed. Het hele interview met Roxeanne in Volkskrant Magazine lees je hier.

Bron: Volkskrant Magazine. Beeld: Ester Gebuis