Roxeanne Hazes openhartig over breuk met broer André

Het is al jaren geleden sinds Roxeanne Hazes en haar broer André contact hebben gehad. De twee zijn al tijden verwikkeld in een heftige familieruzie. In het Parool doet Roxeanne een boekje open over de breuk.

Het ging mis toen André een relatie kreeg met Monique Westenberg, die 16 jaar ouder is. Zijn moeder en zus stonden niet achter deze liefde, waardoor hij uit het appartementencomplex trok waar hij met hen woonde. De ruzie tussen André en zijn moeder is inmiddels bijgelegd.

Openhartige Roxeanne Hazes

Roxeanne is openhartiger dan ooit en vertelt dat ze nog steeds niet weet waar het fout is gegaan. “Ik weet nog steeds niet wat ik fout heb gedaan, behalve dat ik achter mijn moeder ben blijven staan en ik misschien meer mijn eigen gevoel had moeten volgen in plaats van een kant te kiezen.” Ze denkt dat dit het punt is waarop de situatie verslechterd is. “Daarna zijn er over en weer dingen gebeurd waardoor we in een negatieve spiraal zijn beland. Daar heb ik nu geen zin meer in.”

Gezinnetje

De 26-jarige Roxeanne vervolgt dat ze zich nu voornamelijk focust op de toekomst. “Ik heb heel lang verdriet gehad om het feit dat we elkaar niet meer zien, maar inmiddels ben ik gelukkig met mijn gezinnetje. De deur zal altijd voor hem open blijven staan, maar het is prima zo. En het komt in de beste families voor, alleen zijn wij toevallig bekend.”

