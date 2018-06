De baby van Roxeanne Hazes heeft nu al "extreem zoenbare lippen"

Haar baby moet nog geboren worden, maar Roxeanne Hazes weet dankzij enkele 3D-echo’s al best veel over het uiterlijk van haar zoontje.

Zo weet de zangeres nu al dat de kleine Hazes met “extreem zoenbare lippen” ter wereld zal komen. Ook valt fans het kenmerkende ‘Hazes-neusje’ al op.

Dat duurt niet lang meer

Roxeanne maakte haar zwangerschap begin dit jaar bekend. Wanneer ze precies is uitgerekend, is niet bekend. Maar één ding is zeker: lang duurt het niet meer voordat ze bevalt. “Zo te zien wordt het al aardig krap binnen”, reageert iemand dan ook terecht onder de echofoto.

Bruiloft

Dit wordt het eerste kindje van Roxeanne en haar vriend Erik, met wie ze sinds eind 2016 een relatie hebt. Naast de geboorte van hun spruit, staat er dit jaar ook nog een bruiloft op de planning; ze zijn sinds maart verloofd.

