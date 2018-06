Roxeanne Hazes krijgt heel bijzonder babyadvies op internet

Roxeanne Hazes moet, als we haar berichten goed gevolgd hebben, bijna uitgerekend zijn. De hoogzwangere zangeres probeert zich nog zo goed mogelijk voor te bereiden op het moederschap en zocht nog wat extra informatie op internet.

Wanneer je kindje geboren is, is het wel zo leuk als je jouw kindje af en toe op kunt pakken. Maar hoe pak je een baby eigenlijk op? Dat vroeg Roxeanne zich ook af en zocht het antwoord op Google. Helaas geeft Google je niet altijd het antwoord dat je zoekt, want ineens zat Roxeanne middenin een video hoe je paksoi snijdt. Kan ook handig zijn om te weten.

Beeld: ANP.