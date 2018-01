Roxeanne Hazes showt voor het eerst haar babybuikje

Roxeanne Hazes maakte deze week bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Nu volgen ook de eerste zwangerschapsfoto’s.

De zangeres plaatste op Instagram de eerste beelden van haar bolle buikje.

Blij

Op één foto is ze te zien mét kleding aan, op de andere foto is Roxeanne wat bloter. Wanneer ze precies is uitgerekend, is niet duidelijk. Aan haar buikje te zien is ze al eventjes onderweg. “Wat een lieve berichtjes, allemaal. Dankjewel!”, schrijft Roxeanne met de grappige hashtag #zwangeres.Haar vriend Erik deelt dezelfde foto en schrijft bij het kiekje: “Altijd bij jullie. Dit is thuis”.

Ze vraagt aan haar volgers wat zij denken: wordt het een jongetje of een meisje?

Wat denk jij? ☺️💖💙 Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️DOCHTER DRE⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 14 Jan 2018 om 6:31 (PST)

Bron & Beeld: Instagram