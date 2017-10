Roxeanne Hazes (24) is woest na kritiek op 'te vol lijf voor bikini'

Zangeres Roxeanne Hazes bijt fel van zich af nadat ze commentaar heeft gekregen op een foto die ze op Instagram heeft gedeeld.



Ze laat op social media zien dat ze lekker op vakantie is met haar aanstaande man, Eric Zwennes. Ze zijn op het Canarische eiland Tenerife.

Blij mee

Maar dat kunnen sommige volgers niet waarderen: ze vinden dat ‘haar lijf te vol is voor een bikini’ en dat deze foto ‘niet gepast is’. Volgens 1 van haar volgers had ze ‘ beter een badpak kunnen aantrekken’. Roxeanne is laaiend. “Ik ben juist blij met dit lichaam”, laat ze weten.

Roxeanne: “Oei, wat jammer dit. Dit noem je ‘goed in je vel zitten’, met welke maat dan ook. Ik ben blij met dit lichaam, net zoals alle meiden, flink of slank, blij moeten zijn met een maatje meer of minder.”

Lief

Een andere fan neemt het voor haar op. “Rox, je bent prachtig en houd van wie je werkelijk bent! Iemand die zoiets zegt haat zichzelf en gunt iemand anders het geluk niet! Al vreet je iedere avond bitterballen en weeg je 120 kilo. Dan ben je nog steeds prachtig! Je bent wie je bent en jaagt je dromen na. Daar gaat het om! Wie je van binnen bent.”

De veelbesproken foto:

Zullen we hier voor altijd blijven @erikzwennes ?! Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️Dochter Dre⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 7 Okt 2017 om 11:57 PDT

Bron & Beeld: Instagram