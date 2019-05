Roxeanne Hazes verrast met bijzonder cadeau van zoontje Fender

Roxeanne Hazes is in het zonnetje gezet door haar zoontje Fender. Het mannetje heeft, met behulp van papa Erik, een bijzondere schoen voor zijn moeder ontworpen.

De 26-jarige Roxeanne en haar vriend Erik zijn verloofd. De twee werden vorig jaar in juli ouders van hun eerste kindje: Fender Andrew Arnolds.

Cadeau voor Roxeanne Hazes

Op Instagram deelt de zangeres een foto van een witte schoen met allerlei verschillende kleuren verf. Het is een unieke schoen, want de schoenen zijn versierd door de kleine Fender. Bij de foto schrijft Roxeanne Hazes: “Oooooh, dit cadeau… Mijn mama-hart is gesmolten. Vans met de tekenkunsten van mijn zoon erop. Love it! Dankjewel, liefste Erik.” Haar verloofde reageert onder de foto: “We zijn nog bezig de verf uit onze oren te vissen, maar wat leuk om te maken. Hij moest het zo lang voor zich houden. Voor de beste!”

Hieronder kun je de versierde schoen bekijken.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP