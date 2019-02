Roxeanne Hazes maakt een leuk carrière-uitstapje

Naast zingen gaat Roxeanne Hazes (26) zich nu ook inzetten als columniste. Ze gaat aan de slag bij Viva Mama, maakte ze dinsdag bekend.

“Geen prietpraat en niets wordt mooier gemaakt dan het is. Verwacht geen adviezen of tips, maar real talk over alles dat komt kijken bij het hebben van een baby”, schrijft Roxeanne op Instagram.

Advertentie

Kersverse moeder

Ze is online altijd erg open geweest over het moederschap, dat volgens haarzelf niet altijd over rozen gaat. Zo vertelde ze dat ze als nieuwbakken moeder geen idee had wat ze echt deed, en over hoe haar lichaam tijdens en na de zwangerschap is veranderd.

Een dikke knuffel

“Zie het als een ode aan jou. Hiermee geef ik je een dikke knuffel, want je doet het goed, lieve mama. En mocht je daar soms aan twijfelen, ligt vanaf morgen je dosis ‘denkbeeldige’ stickers in de winkel”, schrijft ze nog.

Ze begint gelijk met een rake eerste column: over het krijgen van een miskraam, wat ze “de meest donkere periode als ons leven” noemt.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP