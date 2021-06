Na 17 jaar: Roxeanne Hazes weer contact met halfzus Nathalie

Roxeanne Hazes (28) en haar halfzus Nathalie (48) hadden jarenlang geen contact met elkaar. Tot vorige week. Na zeventien jaar hebben ze elkaar weer gezien.

Sinds de crematie van hun vader André in 2004, hebben Roxeanne en Nathalie elkaar niet meer gezien. Gelukkig is het sinds hun eerste ontmoeting vorige week in Vinkeveen weer dikke mik.

André Hazes was van 1974 en 1979 getrouwd met Annie Dijkstra. Samen kregen zij een dochter: Nathalie. In 1981 trouwde André met Ellen Wolf. Zij kregen samen een zoon: Melvin. Terwijl Melvin volledig buiten de publiciteit leeft, gaf Nathalie een aantal jaren geleden in een interview met De Telegraaf aan dat ze graag contact zou willen met haar halfbroer en -zus André en Roxeanne.

Daar gingen de bekende broer en zus steeds niet op in. Jarenlang hadden ze geen contact met hun halfzus, maar toen Nathalie onlangs opnieuw een verzoeningspoging deed, werd deze wel beantwoord. Aan Privé doet Roxeanne haar verhaal over de langverwachte verzoening. “Ik ben blij dat ze het heeft volgehouden”, zegt de zangeres over haar halfzus. “Ik kreeg vorige maand een berichtje van Nathalie. Daar heb ik gelijk op gereageerd. Ik vond dat het ook maar eens moest gebeuren. We hebben elkaar zeventien jaar niet gezien en gesproken. De laatste keer was op de crematie van onze vader.”

Spannende ontmoeting

Roxeanne verklapt dat ze de strijdbijl hebben begraven. “In het begin van het gesprek voelde het spannend en was ik best wel nerveus. Je hoopt dat zo’n ontmoeting net zo leuk wordt als hoe je het in je hoofd hebt.” Maar gelukkig klikte het goed. “Het is fijn om ook vanuit haar perspectief verhalen over papa te horen. We hebben heerlijk in het zonnetje gesproken over Fender. Maar ook over haar zoon, Duncan , die alweer een grote jongen is. Het voelde meteen goed en vertrouwd.”

Uitbouwen tot iets moois

In een reactie aan Privé laat Nathalie weten dat ze opgelucht is dat nu alles weer goed is tussen haar en Roxeanne. “Je kunt je wel voorstellen hoe gelukkig ik ben dat we elkaar weer spreken”, zegt ze. “Ik heb mezelf de afgelopen jaren bewust uit de media gehouden. Maar ik heb ondertussen wel mijn best gedaan om contact te krijgen met mijn halfbroer- en zus. Dat dit nu is gelukt met Rox, is meer dan geweldig. We gaan het uitbouwen tot iets moois.”

Een oud kiekje van Nathalie Hazes en haar neef Stanley in Spanje:

Bron: Prive. Beeld: Brunopress