Roxeanne Hazes doet een boekje open over haar eerste weken als moeder

Roxeanne Hazes deelt op Instagram een zoet kiekje van haar samen met baby Fender en vertelt daarbij openhartig over haar eerst weken als moeder. “Ik herinner me weinig slaap, buikkrampjes en complete onzekerheid over het ouderschap.”

“Hier was je net een paar dagen oud. De eerste weken als moeder zijn als een constante roes aan me voorbij gegaan”, schrijft ze bij de schattige foto van baby Fender die uitgeteld op de schouder van z’n moeder ligt te slapen.

Onzekerheid

Het enige wat Rox zich nog kan herinneren van de tijd vlak na z’n geboorte is “weinig slaap, buikkrampjes en complete onzekerheid over het ouderschap”. Ze legt uit dat ze op dat moment geen idee had wat ze precies aan het doen was. “Maar instinctief doe je het goed.”

Wonder

“Vandaag ben je 7 maanden oud en kijk ik terug naar de afgelopen maanden met jou. Ik kan niet beschrijven wat ik voor jou en je papa voel. Jullie zijn voor mij de meest pure vorm van liefde”, gaat de zangeres verder. “De buikkrampjes en slaaptekort hebben plaats gemaakt voor weten dat alles een fase is. Dat het een wonder is dat jij op de wereld bent.”

Diploma

Volgens Roxeanne is mama zijn dan ook de beste taak die ze ooit heeft mogen krijgen. Ze geeft toe dat er altijd een kleine onzekerheid in haar zal schuilen. “Ook als moeder. Maar jou zien lachen, zo vaak, is ons diploma als ouders.” Wauw, wat heeft ze dat mooi gezegd!

