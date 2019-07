Roxeanne Hazes schrijft emotioneel bericht voor eerste verjaardag Fender

Hiep, hiep, hoera! Fender, het kindje van Roxeanne Hazes en Erik Zwennes, is vandaag jarig en mag zijn allereerste kaarsje uitblazen.

Om dat te vieren deelt Roxeanne Hazes een liefdevol bericht en een paar prachtige foto’s op Instagram.

Wens

Op de dag dat Roxeanne en Erik precies 1 jaar samen waren, besloten ze een zwangerschapstest te doen. “Mama voelde zich al een tijdje niet zo lekker en was soms de hele dag misselijk”, schrijft de zangeres. “Papa en ik bleven staren naar de test en met trillende handen hoopten we dat onze wens in vervulling zou gaan.”

Spanning

En ja hoor, het was raak. “Toen de test aangaf dat er een kindje in mijn buik groeide, konden we ons geluk niet op. Hoewel we daarna weken in spanning zaten en wensten dat het deze keer een goede zwangerschap zou zijn, konden we niet wachten om je te ontmoeten.” Roxeanne had enkele maanden daarvoor namelijk nog een miskraam gehad.

Weeën

Op 9 juli 2018 werd het kleine mannetje geboren. Toch vertelt ze dat ze die dag nog niks in de gaten had. Ze voelde zich wel ‘anders’, maar had nog geen pijn. “Ik bleef volhouden dat dit geen weeën waren, want ons was geleerd dat ik die echt wel zou voelen.” Maar wat ze niet wisten, was dat de bevalling al begonnen was. Op het moment dat ze echt pijn kreeg, had ze zelfs al 9 centimeter ontsluiting. “En dus zijn we met spoed naar het ziekenhuis gegaan.”

Mooiste jaar

Drie kwartier later lag Fender op de buik bij Roxeanne. “Alles voelde nog een beetje onwerkelijk en overweldigend”, geeft ze toe. “Vandaag ben je 1 jaar geworden en als ik terugkijk op het afgelopen jaar, vraag ik me af waar de tijd gebleven is. Dat dit het mooiste jaar uit mijn leven is, is zeker. Ik zou geen dag met iemand anders willen ruilen, want jouw mama zijn is de mooiste taak die ik heb gekregen. Gefeliciteerd, lieve, kleine frummel. Je bent perfect. Perfect voor ons. Papa en mama houden zielsveel van jou.”

