Roxeanne Hazes deelt foto van toen ze 100 kilo woog

Roxeanne Hazes beviel bijna een jaar geleden van haar zoontje Fender. Ze blikt terug met een foto van toen ze hoogzwanger was.

De zangeres laat weten dat ze toen ‘100 kilo woog’.

Uitgeput

Bij een foto van zichzelf liggend in bed schrijft Roxeanne: ‘Woensdag 4 juli 2018. Ik weet nog dat ik deze foto op Instagram plaatste en dat veel mensen reageerden met de woorden: ‘Oh, jij gaat binnenkort bevallen’. Hier was ik uitgeput en behoorlijk klaar met zwanger zijn. We zaten al een tijdje in de heetste zomer en ik woog 100 kilogram. Niet wetende dat ik 6 dagen later zou bevallen van het mooiste, liefste jongetje. Hebben jullie dat ook? Dat je sentimenteel wordt wanneer de verjaardag van je kind eraan zit te komen?’

Ze krijgt veel positieve reacties te horen: haar fans vinden het een prachtige foto. Fender wordt over 6 dagen 1 jaar.

Roxeanne toen:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 30 Jun 2018 om 9:37 (PDT)

Roxeanne nu:

Dit bericht bekijken op Instagram 🖤 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 29 Jun 2019 om 6:55 (PDT)

