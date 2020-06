Roxeanne Hazes deelt foto van spelende neefjes Fender en André Jr: “Dankbaar”

Doordat André Hazes en zijn zus Roxeanne jaren geen contact met elkaar hadden, kenden de neefjes André Jr. en Fender elkaar ook nog niet. Daar is woensdag verandering in gekomen.

Monique en Roxeanne deelden woensdag beide een foto van de twee spelende neefjes op Instagram. Monique schrijft bij het plaatje “Rijkdom” en Roxeanne schrijft dat ze dankbaar is voor dit bijzondere moment.

Twee neefjes

De volgers van de twee vrouwen zijn ook blij verrast om dit beeld op hun tijdlijn te zien. “Wat geweldig om te zien, twee neefjes samen aan het spelen”, schrijft iemand onder de foto. “Dit vind ik nu echt cool! Te gek zeg”, is ook een van de reacties. André lijkt zelf niet bij de ontmoeting aanwezig geweest te zijn, op zijn account is te zien dat hij voor opnames in België is.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️🙏🏻 dankbaar Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 24 Jun 2020 om 10:57 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Rijkdom 🍀 Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell) op 24 Jun 2020 om 10:53 (PDT)

Beeld: Brunopress