Roxeanne Hazes gaat voor compleet nieuwe look met dít kapsel

Roxeanne staat bekend om haar zwarte lokken, maar ze verraste gisteravond haar Instagramvolgers met een foto van een compleet andere look.

En haar volgers vinden het prachtig!

Advertentie

90’s

‘’It’s all about the 90’s’’, schrijft Roxeanne onder haar Instagramfoto met een blonde coupe. ‘’Love deze nieuwe look.’’

Positief

‘’Houden zo’’, ‘’Jij kan het hebben’’ en heel vaak ‘’Wow, heel mooi!’’. Ook haar fans zijn er fan van. Wat vind jij het mooist, zwart of blond?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP