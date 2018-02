Roxeanne Hazes onthult het geslacht van haar baby

Roxeanne Hazes is zwanger van haar eerste kind. De zangeres heeft nu onthuld of ze een jongetje of een meisje verwacht.

“Voor ons maakte het niet uit, als je maar gezond zou zijn”, schrijft Roxeanne bij een foto samen met haar vriend Erik Zwemmes, waarop ze naar haar groeiende zwangere buik lacht.

Op Ibiza vertelde Roxeanne Hazes aan Libelle TV over haar kinderwens en hoe gelukkig ze is met Erik:

Kleine jongen

“Maar,” vervolgt ze, “met urgentie op zoek naar een cursus ‘Voetballen voor dummies’. Je bent zo welkom, kleine jongen. Al ons later is met jou.” Dat wordt dus beschuit met blauwe muisjes. Gefeliciteerd, Roxeanne en Erik!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP