Hoogzwangere Roxeanne Hazes onthult hoeveel ze nu weegt

Roxeanne Hazes verwacht binnenkort haar eerste kindje. De mama in spe kampt met vochtproblemen, zo laat ze op Instagram weten.

En daardoor is ze ook wat aangekomen – wat natuurlijk héél normaal is, als je zwanger bent. De zangeres is niet te beroerd om te onthullen hoeveel kilo ze nu weegt.

Richting de honderd

“91 kilo and counting“, schrijft Roxeanne bij een kiekje van zichzelf in de Vinkeveense Plassen, waarmee ze dus vertelt dat haar weegschaal momenteel bijna de honderd kilo aantikt. Maar lieve Roxeanne, je bent prachtig zwanger en hebt er dan ook een geweldig excuus voor.

Bijna bevallen?

De baby wordt het eerste kindje van Roxeanne en haar vriend Erik. Een jongetje, zoals ze eerder al verklapten. Wanneer de dochter van André Hazes precies is uitgerekend, is niet bekend. Ze maakte het babynieuws in januari bekend.

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram

Roxeanne Hazes vierde met Libelle TV en haar vriend Erik vakantie op Ibiza en vertelde daar over haar jeugd en grote kinderwens. “Ik ben voor het eerst sinds tijden echt gelukkig.”