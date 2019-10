Roxeanne Hazes in de aanval na harde kritiek op haar zangstem

Dat Roxeanne Hazes en Johan Derksen niet de beste vrienden zijn, dat wisten we al. De voetbalcommentator is duidelijk geen fan van de zangeres, zo liet hij al meerdere malen doorschemeren. Na een tijd zwijgen slaat de dochter van André Hazes nu keihard terug.

Johan Derksen staat bekend om zijn heftige uitspraken en sterke mening. Ook Roxeanne ontkwam niet aan zijn kritiek.

Kritiek Johan Derksen

In 2018 opende Johan het vuur, nadat Roxeanne haar nieuwe single ten gehoren bracht. “Roxeanne Hazes is een parodie op een zangeres. Ze komt tegenwoordig regelmatig bij De Wereld Draait Door – dat moet ze niet doen, want dan moet ze live zingen. Ik heb nog nooit een beroepszangeres zó vals horen zingen, ze kan er helemaal niks van”, sneerde de voetbalcommentator.

Verboden

Ook dit jaar sprak hij negatief over de zangkunsten van Roxeanne. Hij vindt dat ‘ze verboden moet worden van de Nederlandse televisie’, omdat ze helemaal niet zou kunnen zingen. Al die tijd hield de zangeres haar lippen stijf op elkaar, maar nu reageert ze dan toch.

Flapdrol

In een openhartig interview in het Amsterdamse blad Mokum Magazine slaat de jonge moeder keihard terug. Er wordt haar gevraagd wie ze niet bepaald mag. Haar antwoord? Johan Derksen! “Ik vind Johan Derksen niet alleen een klootzak maar ook een flapdrol, omdat hij te vaak lelijke en onnodig kwetsende uitspraken doet”, aldus de 26-jarige.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP