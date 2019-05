Roxeanne Hazes verklapt hoeveel kilo ze is afgevallen

Roxeanne Hazes heeft zich na de geboorte van zoontje Fender vooral bekommerd om hem. Daar was ze zo druk mee, dat ze zichzelf een beetje vergat. Nu vindt ze het weer tijd om voor zichzelf te zorgen.Â

“Dus ben ik lekker veel bezig; aan het sporten en aan het lijnen, en lekker gezond aan het eten”, vertelt ze aan RTL Boulevard.

Veganist

Dat gaat goed, want de zangeres is inmiddels 10 kilo van de 30 die ze aankwam tijdens de zwangerschap kwijt. Daarbij speelt ook haar nieuwe eetpatroon een belangrijke rol. Begin dit jaar gooide ze het over een andere boeg en werd ze veganist.

Sokken aan

Overigens zat ze zelf helemaal niet zo met die extra kilo’s in haar maag. Ze wil alleen iets meer het gevoel hebben dat ze er mag zijn. Dat betekent niet dat ze nu alles in het werk stelt om die 30 kilo zo snel mogelijk te verliezen. “Maar ik wil wel gewoon mijn sokken aan kunnen doen zonder dat het vermoeiend is.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP