Roxeanne Hazes eerlijk over lichaam na bevalling: "Mijn buik is een zooitje"

Roxeanne Hazes is stapelverliefd op haar baby Fender. Drie maanden na haar bevalling vertelt ze openhartig over hoe haar lichaam er nu uitziet.

De zangeres deelt op Instagram waaruit blijkt dat ze haar zwangerschapskilo’s nog niet helemaal kwijt is.

Bindweefselmassage

In een filmpje is te zien hoe haar gezicht wordt gemasseerd. Stevig, ook. Roxeanne ondergaat namelijk een bindweefselmassage om haar lichaam en gezicht te laten herstellen van de zwangerschap. Zo’n massage verbetert de doorbloeding en zuurstoftoevoer, waardoor je huid egaler en glanzender wordt. “Ik ben in mijn zwangerschap dertig kilo aangekomen”, geeft Roxeanne toe onder het filmpje. Ze noemt ‘een enorme hoeveelheid vocht’ en ‘allesbehalve gezond eten’ als de grootste oorzaken. “Iets wat ik zeker anders wil doen bij een volgende zwangerschap.”

Buik is een zooitje

De sporen van haar zwangerschap zijn natuurlijk nog goed zichtbaar. “Mijn buik is na de bevalling echt een zooitje”, vertelt ze. “Een mooi zooitje weliswaar, want ik heb overal tijgerstrepen. En mijn billen en benen zitten nog vol met vocht. Net als mijn gezicht. Zo’n bindweefselmassage is dan ook de ideale oplossing voor herstel.”

Quinty Trustfull

Naast Roxeanne, zijn onder andere ook Lieke van Lexmond, Miljuschka van Witzenhausen, Quinty Trustfull en Romy Boomsma fan van zo’n bindweefselmassage. Ben jij er nu ook benieuwd naar? Libelle’s beautyvlogger Susan probeerde het en laat een complete behandeling zien:

Bron: Instagram. Beeld: BrunoPress

