Roxeanne Hazes deelt leuke mijlpaal van baby Fender

‘De eerste keren’ voor een kindje zijn natuurlijk bijzonder om te zien als moeder. Zo ook het eerste fietstochtje. Roxeanne mocht op een zonnige dag zien hoe haar kleine Fender voorop de fiets zat bij vader Erik.

De trotse Roxeanne legde dit speciale moment vast en deelt de foto’s en video’s op Instagram. Zo kunnen al haar volgers de knappe prestatie van haar kleine en grote man zien. Fender lijkt de boel vooral héél interessant te vinden en kijkt zijn ogen uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Zijn eerste mini fietstochtje door de straat.😍😍😍😍😍😍 Een bericht gedeeld door DOCHTER DRE (@roxeannehazes) op 17 Feb 2019 om 11:39 (PST)

Maanden naar uitgekeken

Niet alleen moeder is trots, ook vader Erik is apetrots en deelde de lieve video op zijn Instagrampagina. “Misschien vind ik het nu nog veel leuker dan hij, maar wat is dit een geweldige dag voor een eerste fietstochtje”, schrijft hij. “Maanden naar uit gekeken.” Lief!

Beeld: Instagram & ANP