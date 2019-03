Roxeanne Hazes staat dit weekend op het podium staat tijdens Holland Zingt Hazes. Toch lijdt haar pasgeboren zoontje niet onder haar drukke bestaan, want ze neemt hem gewoon overal mee naartoe.

Roxeanne en haar vriend Erik werden op 10 juli 2018 ouders van hun eerste kindje, Fender Andrew Arnold genaamd.

Openhartige Roxeanne Hazes

Tijdens Holland Zingt Hazes mag de kleine spruit gewoon mee naar de Ziggo Dome, vertelt Roxeanne in het tijdschrift VIVA. “De eerste dag moeten we vroeg op locatie zijn, dus dan neem ik Fender gewoon mee. Er is een speciale kleedkamer voor hem en een paar dierbaren passen op. En als ik ’s avonds naar huis ga neem ik hem weer lekker mee. Ik ben zo’n moeder die haar kind niet bij een ander laat slapen.”

Muzikale genen

Ook vertelt de 26-jarige Roxeanne dat ze het idee heeft dat ook haar zoontje Fender de muzikale genen van haar vader geërfd heeft. “Ik merk dat Fender nu al veel ritme heeft. Als wij de muziek opzetten begint hij gelijk te springen op de maat (hubsebubsen zoals wij dat noemen). Als hij zou zeggen dat hij muzikant wil worden, zorg ik dat hij de juiste scholing krijgt. Ik zou willen dat ik dat vroeger ook had gehad”, aldus de dochter van Dré.

De concerten van Holland Zingt Hazes vinden plaats op 15, 16, 22 en 23 maart in de Ziggo Dome. Naast Roxeanne en André Hazes Jr. zijn onder andere Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé en Nick & Simon van de partij.

Bron: RTL Boulevard, Viva, Beeld: ANP Foto