Roxeanne Hazes deelt krachtige boodschap over het 'eerlijke moederschap'

Roxeanne Hazes geeft zichzelf bloot op social media. Ze laat eerlijk weten wat ze van het moederschap vindt nu ze haar zoontje Fender heeft.

En ook wat ze van alle meningen van andere moeders over ‘hoe het allemaal zou moeten’ vindt.

“Amper drie en een halve maand geleden kwamen Erik en ik na een supersnelle bevalling thuis met een maxi-cosi en baby. Ik weet nog dat ik perse een moeder wilde worden die haar shit together had. Zo’n moeder, die constant van die leuke kiekjes zou delen. Strak in mijn vel. Baby die er altijd flawless uitziet. Ik heb eindeloos gelezen over opvoeden, slapen, hoe het zogenaamd zou moeten. Zoveel adviezen gekregen. “Ja, maar mijn baby slaapt gewoon door.” “Valt hij echt alleen in slaap op je arm? Afleren!” Of “Ben jij niet blij om lekker te gaan werken?” Ik veranderde in een moeder die het gevoel had dat we iets verkeerd deden en graag bij de rest wilde horen. Dus ik deelde ook mijn zogenaamde kennis over baby’s. Doodvermoeiend. Dat wilde ik veranderen”.

“Want holy shit, wat gaat de tijd snel. Mijn knop sloeg ineens om. Er was niet veel voor nodig, behalve een flinke dosis realiteit. Ik ontken niet dat het hebben van een baby pittig is en dat ik Erik nog steeds een high-five geef wanneer Fender wel makkelijk in slaap valt. Maar wat ik vooral doe: Genieten van elk moment met hem. Als hij liever in onze armen ligt, dan in zijn eigen bedje. So be it! Als hij eindeloos wil brabbelen met ons, terwijl ik denk: “Ik heb nog 10 minuten om mezelf een beetje te fatsoeneren…” So fucking be it! Truth is, deze momenten en fases krijg ik nooit meer terug. Dus wanneer hij moe is en het liefst in mijn armen ligt of één van onze gezichten tegen de zijne aan nodig heeft om in slaap te vallen. Ik omarm het! Hij heeft me nodig. En als je mij vraagt of ik blij ben om straks weer op tour te gaan? In alle eerlijkheid: Ik ga mijn zoon verschrikkelijk erg missen. Wetende dat ik hem ‘s nachts weer ga zien, laat mijn hart sneller kloppen. Ik ben geboren om mama te zijn. Die taak doe ik het allerliefst. Op mijn manier en niet uit een boekje. ”

Wauw. Gelijk heb je, Roxeanne. Wat een eerlijke boodschap.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram