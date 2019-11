Roxeanne Hazes deelt onbewerkte foto's: 'Weg met het onrealistische beeld'

Roxeanne Hazes is trots op haar lichaam en dat mag iedereen weten. De jonge moeder deelt maandag dan ook een onbewerkte foto van zichzelf, waarbij ze een belangrijke boodschap aan haar volgers schrijft. “Weg met het onrealistische beeld!”, aldus de brunette.

Op Instagram laat de zangeres een foto zien die geschoten is voor het Winterboek van Linda. Meiden. Alle foto’s zijn volgens de brunette geheel onbewerkt.

Boodschap

Bij de foto, waarop Roxeanne Hazes in slechts een onderbroek te zien is, schrijft ze een belangrijke boodschap. “Al vanaf kleins af aan deal ik met faalangst en een laag zelfbeeld. Mede gecreëerd door mijn toenmalige omgeving en social media. Er werd mij gevraagd om voor eens een eind te maken aan het onrealistische beeld waar we dagelijks mee geconfronteerd worden”, begint ze.

Eetprobleem

Ze vervolgt: “Ik zei “Ja!” omdat ik dit een belangrijk onderwerp vind, omdat ook ik mijn hele leven al stoei met een eetprobleem en het eigenlijk gewoon spuugzat ben dat mensen daar allemaal iets van mogen vinden en mij bewust of onbewust steeds een kut gevoel geven.”

Trots

Roxeanne vertelt verder: “Tijdens deze shoot ging voor mij de knop om en heb ik nog nooit zoveel van mijn lichaam gehouden als toen. En dat gevoel ben ik eigenlijk niet meer kwijt geraakt. DIT is het huisje van mijn kind geweest. DIT ben ik, sterk maar kwetsbaar. En ik ben maar wat trots op deze foto’s”, aldus de zangeres.

View this post on Instagram A post shared by 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) on Nov 11, 2019 at 8:12am PST View this post on Instagram A post shared by 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) on Nov 11, 2019 at 8:30am PST

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP