Roxeanne Hazes openhartig: ‘Ik heb een miskraam gehad’

Verdrietig nieuws voor Roxeanne Hazes en haar verloofde Erik Zwennes. In een interview met Glamour vertelt de zangeres dat ze onlangs een miskraam heeft gehad.

De 24-jarige Roxeanne zegt dat ze graag een kindje zou willen. Ze was al eens zwanger, vertelt ze openhartig. “Stress is niet bevorderlijk, weet ik inmiddels: het is al eens misgegaan bij ons en dat heeft grote impact gehad. Je gaat toch even nadenken: leven we wel gezond, eten we wel goed, zijn we niet te druk?”

Emotioneel

Roxeanne blijft positief, ondanks dat ze nog erg emotioneel is over haar miskraam. “Het komt wanneer het komt. We weten dat we het kunnen: we zijn allebei ontzettend vruchtbaar. Het zou voor mij echt een droom zijn om zwanger op het podium te staan. Met een dikke buik nog steeds bad ass zijn, als statement, van: zo kan het ook. Maar ja – je kunt het niet afdwingen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws, Glamour. Beeld: ANP