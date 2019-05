Roxeanne Hazes openhartig over moederschap

Sinds een klein jaar is Roxeanne Hazes moeder. De zangeres en dochter van wijlen André Hazes viert in juli de eerste verjaardag van haar zoontje Fender. In het Parool vertelt ze openhartig over hoe ze het moederschap ervaart.

Roxeanne vertelt dat ze het moederschap de mooiste taak van het leven vindt, maar dat betekent niet dat het alleen maar rozengeur en maneschijn is. “Wat een rollercoaster!”

Overweldigend

“Ik vind het fantastisch, maar ook heel overweldigend. Pas nu, na tien maanden, begin ik hormonaal een beetje normaal te worden”, zegt de zangeres.

De nachten vindt ze het zwaarst. Toch proberen Roxeanne en haar partner Erik ondanks de vermoeidheid leuke ouders te zijn. “Ik zie soms zo’n moeder door het winkelcentrum lopen met twee van die rennende kinderen om zich heen. Je ziet de irritatie en het verdriet in haar ogen. Ik mag hopen dat ik nooit zo word, dat ik altijd de speelsheid van mijn kind blijf waarderen.”

Kleine jongen

Roxeanne moet vaak denken aan het nummer Kleine jongen van haar vader. Ze had het liedje zelf wel willen schrijven, omdat ze exact begrijpt wat haar vader bedoelde. “Soms kijk ik naar Fender, zo’n onbevangen lekker jochie, en denk ik: er komt een tijd dat je hart gebroken zal worden. Of dat je gaat solliciteren en afgewezen wordt, of je wordt ontslagen. Daar gaat Kleine jongen over.”

Bewust geen Hazes

Fender heeft de achternaam van vader Erik gekregen en heet dus geen Hazes. Dat was een weloverwogen beslissing van het koppel. Volgens Roxeanne kan de achternaam hem wel helpen, mocht hij toevallig ook de muziekindustrie in willen. Maar zelf heeft ze er vooral nadelen van ondervonden. Ze werd namelijk veel gepest in haar jeugd, omdat ze een ‘Hazes’ is.

