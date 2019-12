Roxeanne Hazes treedt op in ondergoed en fans vinden het geweldig

Roxeanne Hazes maakte zaterdagavond haar opwachting in de Utrechtse poptempel Tivoli. Haar najaarstour staat in het teken van nieuwe liedjes en speciale gasten. Fans zijn lovend over het optreden, maar raken vooral niet uitgepraat over Roxeanne’s outfit.

Die vonden ze namelijk fan-tas-tisch.

Advertentie

Prachtvrouw

Roxeanne verkleedde zich tijdens haar optreden meerdere malen, maar over het outfit dat enkel bestond uit een beha, een onderbroek en stoere boots zijn fans het meest te spreken. Van ‘Loved the outfit’ en ‘Lekker pakkie’, tot ‘Je ziet er top uit. Voorbeeld!’ en ‘Wat een prachtvrouw!’; onder haar Instagramfoto struikel je bijna over de lovende reacties. Ze straalt met haar outfit bodyposivitity uit en dat verdient volgens haar fans een schouderklopje.

Blij met mij

“Een dag lang heb ik getwijfeld om aan trekken wat ik gisteren op het podium droeg. Sterke, prachtige vrouwen inspireren mij om te dragen waar ik mij sterk en sexy in voel”, schrijft Roxeanne op Instagram. “Vrouwen als Lizzo en Lady Gaga. Ik ben blij dat er mensen op deze wereld zijn die laten zien dat je, je mooi mag voelen, in welke maat dan ook. Dat je mag zijn wie je wil zijn en dat het goed is om van jezelf te houden. Op mijn manier hoop ik dat weer over te dragen aan anderen.” Mooi streven, Roxeanne!

(Klik op het pijltje naar rechts voor de foto van Roxeanne’s outfit).

Als kind werd Roxeanne gepest. Zó kwam broer André voor haar op:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram