Roxeanne Hazes viert met blije én verdrietige foto's haar relatiejubileum

Roxeanne Hazes is 3 jaar samen met haar verloofde Erik Zwennes. Dit viert de zangeres met een serie blije foto’s, waaronder ook één verdrietig kiekje.

“Wat begon als vriendschap tussen 2 collega’s, eindigde in ‘wil je met me trouwen?’ en de liefste zoon op aarde”, aldus Roxeanne. “Wat voor sommigen voelt als 3 jaar, voelt het voor ons als een heel leven.”

Miskraam

Roxeanne vertelt dat de eerste foto van haar bericht een verdrietige achtergrond heeft. Zowel zij als Erik lachen daarop naar de camera, maar dit was in de periode vlak nadat Roxeanne een miskraam kreeg. “Één van de verdrietigste momenten uit ons leven, maar wat zijn we in deze periode nog sterker naar elkaar toegegroeid. Een jaar later werden we papa en mama van Fender. Het mooiste cadeau in ons leven.”

Samen rijk

De zangeres bedankt haar vriend dat hij er altijd voor haar is. “We hebben genoeg tegenslagen gehad en er zullen ongetwijfeld meer komen, maar weten dat ik dit met jou samen mag doen, maakt mij een rijk persoon.”

Uitgestelde bruiloft

Roxeanne en Erik zijn sinds eind 2016 samen. Nog geen half jaar later, maakten de tortelduifjes bekend met elkaar in het huwelijksbootje te gaan stappen. 1 jaar later, op 10 juli 2018, werd hun zoontje Fender geboren. Anno 2019 is het koppel nog altijd verloofd, maar dus nog niet getrouwd. “Wanneer Fender wat ouders is, zullen we weer eens over een bruiloft gaan nadenken”, legt Erik over het uitgestelde huwelijk uit aan Story. “We hebben geen haast.”

Libelle TV vierde met Roxeanne en Erik vakantie op Ibiza, nog vóór baby Fender in beeld was:

