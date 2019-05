Roxeanne Hazes schrijft een heel speciaal nummer voor haar liefje Erik

Roxeanne Hazes draagt één nummer van haar nieuwe album speciaal op aan haar vriend Erik. “Het gaat over onvoorwaardelijke liefde tussen twee mensen.”

Ook legt Roxeanne uit dit nummer heel anders is dan al haar vorige nummers.

Advertentie

Positief

“Ik vind het heel leuk dat we eigenlijk voor het eerst een liedje dat de positieve kant van de liefde benadrukt. En niet per se de negatieve kant”, vertelt ze in een interview met RTL Boulevard. “Zoals ik op mijn vorige album veel deed. Waar ik heel erg fan van ben, want dat vind ik eigenlijk het lekkerste om te doen. Om gewoon lekker over leed en verdriet te schrijven. Dat is gewoon het Hazes-DNA.”

Bonnie en Clyde

Het nummer heet Bonnie en Clyde. “Voor mij gaat dit liedje over Erik en mij”, legt ze uit. “Wij zeggen sowieso altijd ‘Bonnie en Clyde’ tegen elkaar.” Erik vindt het dan ook eer dat Roxeanne dit nummer speciaal voor hem heeft geschreven. “Ik kwam thuis van een studiodag en die vond het natuurlijk echt fantastisch om een liedje speciaal voor hem te horen.”

Onvoorwaardelijke liefde

“Het verhaal kennen we allemaal. We hebben een hoop ellende met elkaar meegemaakt. Maar wij zeggen altijd tegen elkaar: ‘Dat is de test van het leven en daar zijn we goed voor geslaagd.’ Bonnie en Clyde staat voor mij voor onvoorwaardelijke liefde tussen twee mensen. In dit geval tussen mij en mijn partner, Erik.” Maar Roxeanne hoopt wel dat andere mensen zich hier ook in herkennen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een liedje voor haar lief. ❤️ #rtlboulevard #roxeannehazes Een bericht gedeeld door RTLBoulevard (@rtlboulevard) op 22 Mei 2019 om 12:06 (PDT)

En alvast een voorproefje van het nieuwe nummer Bonnie & Clyde:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP