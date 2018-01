Roxeanne Hazes legt uit hoe het nu zit met de trouwplannen

In maart vorig jaar maakte Roxeanne en haar grote liefde Erik bekend dat ze gaan trouwen. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is nog steeds niet bekend wanneer de grote dag is. Hoe zit dat precies?

Het leven van Roxeanne Hazes staat op z’n kop: ze is zwanger én wil binnenkort gaan trouwen. Maar wanneer? “We zouden eigenlijk in juni gaan trouwen, maar dat is inmiddels al verplaatst naar oktober”, vertelt de zangeres daarover in een interview op Youtube. Vervolgens vertelt Roxeanne dat ze de bruiloft uit hebben gesteld omdat ze ook heel graag papa en mama willen worden.

Zwanger

Inmiddels weten we natuurlijk dat er een kleine op komst is, maar op dat moment kon Roxeanne dat nog niet zeggen. Ze vervolgt: “Op zo’n mooie dag wil je dat het ook echt jouw dag is en als je zwanger bent komen daar onzekerheden bij kijken. Je bent op dat moment niet op je best. En je kunt niet drinken. Ik wil wel gewoon een feestje. Ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden als mijn kindje er dan bij is”, sluit ze af.

Liefde van mijn leven

Ook vertelt ze over haar relatie. Op de vraag wie ze nou echt nodig heeft, antwoordt ze: “Mijn man, Erik. Hij vervult zoveel rollen. Als liefde van mijn leven, als minnaar, maar ook als beste vriend. Zonder hem zou ik echt niet kunnen. Nog geen dag.”



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.