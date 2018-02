Roxeanne Hazes plaatst expres twee compleet verschillende foto's van zichzelf

Roxeanne Hazes neemt het leven met een lach. En dat is heerlijk om te zien.

Ze plaatst op Instagram een ‘popperige foto’ en een ‘lekker gekke foto’.

Zo laat ze zien dat ze lekker zichzelf is en blijft. Ze krijgt er ook veel positieve reacties op. Zo schrijft iemand: “Wat ben je toch een lekker gek mens”. Roxeanne is in verwachting van haar eerste kindje die ze met haar liefde Erik Zwennes krijgt. Vorig jaar was ze ook al in verwachting, maar toen kreeg ze een miskraam. Na ‘maanden oefenen’ is het dan toch raak.

De foto’s van Roxeanne – met een knipoog:

Met deze foto maakte Roxeanne bekend dat ze een jongetje krijgt:

Bron & Beeld: Instagram