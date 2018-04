Zwangere Roxeanne Hazes deelt prachtige bikinifoto

Roxeanne Hazes (25) geniet met volle teugen van haar zwangerschap én het mooie weer. Dat laat ze goed zien op Instagram.

De zangeres deelt een kiekje waarop ze in bikini op een bootje geniet met vriend Erik (zie foto’s onderaan dit artikel) en natuurlijk de baby in de buik. Wauw, wat ziet ze er toch prachtig zwanger uit en is haar buik al groot.

Trouwen

Roxeanne is in verwachting van haar eerste kind. Wanneer ze precies is uitgerekend is niet bekend. Naast de komst van het kleintje staat er ook een bruiloft op de planning: de mama en papa in spé stappen dit jaar in het huwelijksbootje.

Roxeanne Hazes vierde met Erik en Libelle TV vakantie op Ibiza en vertelde daar over vroeger, haar relatie én hun grote kinderwens:

