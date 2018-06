Roxeanne Hazes toont bijzonder beeldje van haar poedelnaakte zwangere lichaam 

Dat Roxeanne Hazes zwanger is, kán je eigenlijk niet zijn ontgaan. De Instagram-pagina van de zangeres staat bol van mooie kiekjes van haar in inmiddels hoogzwangere glorie.

Nu geeft de dochter van André Hazes zich wel heel erg bloot. Tenminste, middels een beeldje van haar poedelnaakte zwangere lichaam. Op Instagram laat ze de aanwinst vanuit alle hoeken zien: van buik tot en met borsten, benen en billen.

Eeuwige herinnering

Een paar weken terug liet Roxeanne een 3D-scan van haar lichaam maken en die is nu gevormd tot een goudkleurig sculptuur. “Een eeuwige herinnering aan mijn zwangerschap”, zo omschrijft de mama in spe het pronkstuk dat thuis in de vitrinekast staat.

Wil ik ook!

Rox’ volgers, en dan vooral de moeders, zijn dolenthousiast over het beeldje. “Prachtig!”, klinkt er volop. En: “Jammer dat dat niet achttien of veertien jaar geleden bestond bij mijn zwangerschappen. (…) Je zou er bijna weer zwanger voor willen worden om het alsnog te hebben.”

