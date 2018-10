Roxeanne Hazes zegt zoveel kilo te zijn aangekomen tijdens haar zwangerschap

Roxeanne Hazes is de trotse moeder van zoontje Fender. Ze is dolverliefd op het mannetje en maar wat blij met haar partner, Erik Zwennes.

Maar de zangeres is ook eerlijk over de mindere kanten van een zwangerschap. Bijvoorbeeld over gewichtstoename.

Ze is trots op haar lichaam, dat haar zoontje heeft gedragen. Maar het heeft ook sporen achtergelaten, zo zegt ze eerlijk op social media. ‘Ik ben in mijn zwangerschap 30 kilo aangekomen. Een hoop factoren speelden mee. Een enorme hoeveelheid vocht en ik heb alles behalve gezond gegeten. Iets wat ik zeker anders wil doen bij een volgende zwangerschap. Mijn buik is na de bevalling echt een zooitje. Een mooi zooitje weliswaar, want ik heb overal tijgerstrepen. En mijn billen en benen zitten nog vol met vocht.’ Bij een eenling komen de meeste vrouwen tussen de 11 en 16 kilo aan, bij een tweeling tussen de 16 en 24 kilo.

Wat mooi en open van de zangeres. Ze geniet met volle teugen van haar jongen. Maar haar grote kinderwens is beslist nog niet gestild: ze heeft het nu al over meer kinderen. “Over een paar jaartjes heel graag!”.

Bron & Beeld: Instagram