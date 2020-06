Op 23 september 2004 overleed volkszanger André Hazes op 53-jarige leeftijd. Vandaag zou hij 69 jaar zijn geworden. Om hem te herdenken deelt dochter Roxeanne een heel schattig filmpje van hen.

Roxeanne is de oude doos ingedoken en deelt een video van vroeger, toen ze nog een klein meisje was. In het filmpje stelt haar vader André vragen over hun vakantie. “Fijne verjaardag, papa. Van alle interviews die ik ooit heb gedaan, blijft dit de mooiste”, schrijft ze.

Advertentie

Vakantieman

“Mevrouw, mag ik u wat vragen”, begint André in de video. “Wij zijn van de Vakantieman en ik wou vragen wat u voor werk doet.” Een heel jonge Roxeanne begint te lachen en bedenkt snel een antwoord: “Oh, nou uh… kinderen laten zwemmen.” Maar daar blijft het niet bij, want onze jonge Rox is ook ‘postbezorger’ en ze laat weten dat ze graag zingt.

Grapjes

Wanneer haar wordt gevraagd wat te zingen, zegt ze: “Ik heb wel André Hazes en die vind ik ook wel mooi zingen.” Dan grapt haar vader dat hij niet zo’n fan is van Hazes. Roxeanne verklapt dat haar vader André Hazes is. “Nee joh, ik geloof er geen barst van”, reageert haar vader en dan begint Roxeanne hard te lachen.

Sterkte

Roxeanne sluit de video af met een heel schattig dansje. Haar volgers laten in de reacties weten het een hilarisch filmpje te vinden. “Wat heeeeeerlijk” en “Wat lief dat je dit met ons gedeeld hebt”, klinkt het dan ook onder de video. Anderen reageren met hartjes en wensen haar veel sterkte op deze dag.

Ook André herdenkt zijn vader op z’n verjaardag. Hij deelt een foto van het gezin en schrijft: “Gefeliciteerd senior.”

Dit bericht bekijken op Instagram Gefeliciteerd Senior!🤴🏻 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 29 Jun 2020 om 10:45 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress