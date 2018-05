Roxeanne Hazes laat met déze foto zien dat ze klaar is voor haar bevalling

Roxeanne Hazes is een beetje zenuwachtig voor haar bevalling. Daarom heeft ze professionele hulp ingeschakeld.

De zangeres is hoogzwanger en binnenkort zou het zomaar eens kunnen gebeuren.

Dat is fijn

Om zich goed voor te bereiden op de komst van haar eerste zoontje, schakelt Roxeanne de nodige hulp in. Zo schrijft ze op Instagram: “Zojuist een complete mindset gekregen over het thema ‘bevallen’. Voorheen zag ik dit als iets engs en daar wilde ik vanaf. Ik voelde me echt een sukkel, omdat ik dacht niets te weten hierover. Na urenlang een fijn gesprek te hebben gehad met Fijnzwanger, thuis en in mijn pyjama, ben ik sinds tijden echt ontspannen. Natuurlijk weet ik dat bevallen heel intens is en ik waarschijnlijk Erik Zwennes voor alles uitmaak wat hij niet is, maar dit was zo prettig. Weten wat Erik, mijn dierbaren en mij straks te doen staat tijdens deze mooie gebeurtenis, is zo verhelderend.”

Bron & Beeld: Instagram