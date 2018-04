Zwangere Roxeanne Hazes reageert fel op kritiek bikinifoto

Ook de zwangere Roxeanne Hazes en haar verloofde Erik Zwennes genoten afgelopen weekend van het zonnetje. De zangeres deelde een kiekje van zichzelf in bikini en dat leverde lyrische, maar ook een hoop negatieve reacties op. Maar Rox laat niet over zich heen lopen…

De zwangeres, zoals ze zichzelf nu noemt, plaatse een story op Instagram waarin ze de negatievelingen er flink van langs geeft. “Van al die reacties over mijn tieten. Ik zal het even minder aantrekkelijk voor je maken. Ik zit vol melk en mijn tepels zien eruit als spiegeleieren. Joe!”

🚼 Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️DOCHTER DRE⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 21 Apr 2018 om 5:38 (PDT)

Eerste kindje

Roxeanne en haar verloofde Erik zijn in verwachting van hun eerste kindje. In januari dit jaar maakte het stel bekend na een miskraam in blijde verwachting te zijn.

Bron & beeld: Instagram.