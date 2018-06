Deze hilarische video van hoogzwangere Roxeanne Hazes wíl je even zien

De hoogzwangere Roxeanne Hazes deelt een wel héél grappige video via haar Instagramaccount.

We zien in de video hoe Roxeanne een karaoke-versie van Celine Dion’s “My heart will go on” vertolkt. Na het zien van de video weten wij het zeker: Celine Dion zal tróts op haar zijn. De felgekleurde fluffy jas, koptelefoon en het hondje maken de performance helemaal af.

Reacties

De reacties van haar volgens onder de Instagrampost zijn al even enthousiast: “Ik kan echt niet slapen hoor ik lig nog steeds in een deuk.” “Ik kan niet meer ik blijf dit kijken hahahaha!” “Wil je dit filmpje alsjeblieft NOOIT verwijderen?! Dan breek je echt m’n hart.” En: “Hahaha hou op schei uit”.

NEED WINE. 👍🏻 Een bericht gedeeld door ⚡️⚡️⚡️⚡️DOCHTER DRE⚡️⚡️⚡️⚡️ (@roxeannehazes) op 1 Jun 2018 om 4:04 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto